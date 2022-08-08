أردوغان: عازمون على تطهير شمال سوريا من تنظيم واي بي جي/بي كي كي الإرهابي

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على عزم تركيا على الربط بين المناطق الآمنة في الشمال السوري في وقت قريب.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، في مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، المنعقد بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "قريبا سنوحد حلقات الحزام الأمني بتطهير آخر المناطق التي يتواجد فيها التنظيم الإرهابي واي بي جي/بي كي كي في سوريا".

وأضاف أن تركيا ستواصل مكافحة الإرهاب، وأن قرارها حول تأسيس منطقة آمنة على عمق 30 كيلو مترا عند حدود تركيا الجنوبية، ما زال قائما.

وأشار أنه ينبغي أن لا تكون أي دولة عضو في الناتو ملاذاً آمناً لأتباع تنظيم غولن وإرهابيي "بي كي كي" الفارين من وجه العدالة التركية.

وفيما يخص اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، قال الرئيس التركي: "أنجزنا اتفاقية الحبوب التي ساهمت في تأمين الإمدادات العالمية في فترة تدق فيها أزمة الغذاء الأبواب".

وتطرق في خطابه إلى الصراع الأذربيجاني الأرميني، معربا عن اعتقاده بأن الاستقرار سيسود في المنطقة إذا قرأت أرمينيا التطورات بشكل صحيح واستجابت للنداءات الصادقة الصادرة من أذربيجان وتركيا.

وفيما يخص مسألة التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط، أكد أردوغان أن تركيا لم ولن تسمح بأي إجراء أو أنشطة (تنقيب عن الغاز) في مناطق نفوذها البحرية بشرق المتوسط.