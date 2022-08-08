أردوغان: ليس هناك ما يبرر قتل الأطفال والرضع

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال الرضّع، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، المنعقد بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان في هذا الخصوص: "لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال والرضع.. نحن إلى جانب الشعب الفلسطيني والإخوة في غزة".

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وإسرائيل، منهية بذلك ثلاثة أيام من المواجهة العسكرية.

وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها مساء الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

وأسفرت هذه الغارات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهاد" 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.

في المقابل، قصفت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، خلال الثلاثة أيام، مواقع ومدن الإسرائيلية، برشقات صاروخية وقذائف الهاون.