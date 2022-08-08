أمينة أردوغان: لا توجد قضية عادلة تبيح إزهاق أرواح الأبرياء

قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، إنه لا توجد قضية عادلة تبيح إزهاق أرواح الأبرياء، تعليقا على مقتل مدنيين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت أردوغان في تغريدة عبر تويتر، الإثنين : "قلوبنا تكاد تنفطر حزنا مرة أخرى جراء صرخات الأنين المتصاعدة من غزة".

وشددت على أنه لا توجد قضية عادلة تبيح أن يحرم الأبرياء من النساء والأطفال من حقهم في الحياة.

وأردفت: "سنكون دائما ضد المعتدي وسنقف الى جانب المظلوم في أي مكان من العالم".

ومضت بالقول "ندعو الله أن يرحم شهداء أشقائنا الفلسطينيين الذين سقطوا إثر هذه الاعتداءات ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين. ونرجو من صميم قلبنا أن تعم السكينة في غزة" .

كما دعت المجتمع الدولي إلى التحلي بالحكمة من أجل تحقيق السلام في العالم.

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وإسرائيل، منهية بذلك ثلاثة أيام من المواجهة العسكرية.

وخلال تلك الأيام، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، أسفرت، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهاد" 45 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.

فيما قصفت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد، خلال الثلاثة أيام العديد من المواقع والمدن الإسرائيلية برشقات صاروخية وقذائف الهاون.