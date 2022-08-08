أنقرة: ننتظر من الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة حول ملف عضويتنا

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، إن تركيا تنتظر من الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات ملموسة في ملف عضوية أنقرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الإثنين، في افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الـ13 بالعاصمة أنقرة.

وأكد تشاوش أوغلو على أن تركيا ملتزمة بأهدافها المتعلقة بالانضمام للاتحاد الأوروبي، وانتهاج سياسات بناءة لتطوير الحوار والتعاون في كافة المجالات ذات الصلة.

وأوضح أن رئاسة الاتحاد الأوروبي لدى الخارجية التركية، تواصل أعمالها المتعلقة بالإصلاحات، والانسجام، والتعاون المالي والاتصال.

ودعا الوزير التركي الاتحاد الأوروبي إلى عدم الانجرار وراء المصالح الضيقة لبعض دولها والتحرك ضد تركيا تحت مسمى "التضامن بين الدول الأعضاء."

وشدد على أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي استراتيجية لدرجة لا يمكن اختزالها لـ "وجهات النظر الضيقة لبعض أعضاء الاتحاد."

وأردف: "تركيا هي أوروبا، وأوروبا بحاجة إلى تركيا."

وتابع قائلاً: "ننتظر من الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات ملموسة وذات معنى من شأنها إكساب الزخم للعضوية التركية للاتحاد."

كما دعا تشاوش أوغلو الاتحاد الأوروبي إلى عرقلة استغلال حق الرفض (الفيتو) لدى الاتحاد.

وشدد على أن "أمن أوروبا بحاجة إلى تركيا، وتركيا بصفتها جزء من أوروبا، لديها مسؤولية الإسهام في أمن القارة."

ونوّه بأن أنقرة تعتبر مبادرتا "تركيا هي أوروبا" و"آسيا من جديد" عنصرين متممين للرؤية الاستراتيجية نفسها.

وفي أغسطس/آب 2019، أعلنت تركيا، عن مبادرة "آسيا من جديد"، بهدف تعزيز التعاون مع الدول الآسيوية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها.