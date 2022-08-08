الرئيس التركي يهنئ العالم الإسلامي بيوم عاشوراء

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، العالم الإسلامي بمناسبة حلول يوم عاشوراء المصادف لليوم العاشر من شهر محرّم.

وأعرب أردوغان في تغريدة عن أمله في أن يجلب يوم عاشوراء وشهر محرّم الخير للعالم الإسلامي.

وترحّم الرئيس التركي على "سيد الشهداء" الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكرى السنوية لاستشهاده، وعلى شهداء كربلاء عامة.

ويوافق يوم العاشر من شهر محرم (يصادف اليوم الإثنين)، ذكرى استشهاد الحسين بن علي، حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في كربلاء (وسط العراق) عام 61 هجري.