تركيا تعرب عن قلقها إزاء جرائم قتل طالت 4 مسلمين في نيو مكسيكو

دعت وزارة الخارجية التركية الجهات الأمريكية المعنية للكشف عن ملابسات جرائم قتل منفصلة أودت بحياة 4 مسلمين في ولاية نيو مكسيكو، الأيام الماضية.

وأعربت الخارجية في بيان، الاثنين، عن قلقها لمقتل 4 مسلمين، 3 منهم الأسبوع الأخير، في جرائم منفصلة "مثيرة للشك."

وشددت على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم هذه وتسليمهم إلى العدالة، مشيرة إلى ما أعلنته الشرطة الأمريكية من إمكانية أن تكون الجرائم هذه على صلة ببعضها وناتجة عن كراهية دينية وعرقية.

وتابع البيان: "ننتظر من الجهات الأمريكية إطلاق تحقيق سريع واتخاذ كافة الخطوات من أجل الكشف عن ملابسات حوادث القتل في أسرع وقت."

وترحّمت الخارجية التركية على أرواح المسلمين القتلى، متمنية الصبر والسلوان لذويهم.

وتحقق الشرطة الأمريكية في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين مؤخرا ومقتل مسلم آخر العام الماضي، في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو (جنوب).

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن جريمة قتل رجل مسلم، مساء الجمعة، في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو (جنوب) قد تكون مرتبطة بحوادث قتل 3 مسلمين آخرين، خلال الأشهر التسعة الماضية في المدينة نفسها.

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان، إنها عثرت على جثة قتيل رابع مسلم من جنوب آسيا ويعتقد أنه في العشرينيات من عمره، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، الأحد.

وقتل اثنان من الضحايا وهما محمد أفضل حسين (27 عاما) وأفتاب حسين (41 عاما) الأسبوع الماضي، وكلاهما من باكستان وكان يرتادان نفس المسجد.

بينما الضحية الثالثة محمد أحمدي (62 عاما) وهو من أصول جنوب آسيوية، قتل هو الآخر في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.