تركيا: سفينة عبد الحميد خان تنطلق للتنقيب الثلاثاء

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، الإثنين، إن سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" ستنطلق الثلاثاء للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأوضح دونماز عبر تغريدة في موقع تويتر أن سفينة "عبد الحميد خان" تعد رابع سفينة تركية تنقب عن النفط والغاز.

ومن المرتقب أن يودع الرئيس رجب طيب أردوغان السفينة "عبد الحميد خان" في أول إبحار لها للتنقيب، من ميناء في ولاية مرسين التركية المطلة على البحر المتوسط.

ويبلغ طول السفينة 238 مترًا وعرضها 42 مترًا ومزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

وسيكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر، طاقم مكون من 200 شخص.