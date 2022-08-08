تشاوش أوغلو: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام اعتدءات تنظيم واي بي جي في سوريا

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إنه لا يمكن لتركيا أن تظل مكتوفة الأيدي حيال هجمات تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، في افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الـ13 بالعاصمة أنقرة.

وقال تشاوش أوغلو في هذا السياق: "تركيا التي تساهم في أمن ملايين السوريين، لا يُتوقع منها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هجمات "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي".

وأوضح أن تركيا بعملياتها العسكرية في الشمال السوري، وفرت العودة الآمنة للكثير من السوريين، مبينا أن "واي بي جي" يواصل هجماته ضد المدنيين السوريين والعسكريين الأتراك بهدف زعزعة الاستقرار وتحقيق أجنداته الانفصالية.

وأضاف أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال عملية سياسية تقوم على المحافظة على وحدة أراضي هذا البلد.

وفيما يخص الأوضاع في العراق، قال تشاوش أوغلو: "نريد أن نرى العراق بلدا مستقرًا ومسالمًا ومزدهرًا وذو سيادة كاملة في كل شبر من أراضيه".

وأشار إلى أن تركيا تنتظر من العراق إعلان ما هو معلوم للجميع بأن "بي كي كي" تنظيم إرهابي، وأن يتخذ خطوات ملموسة ضد هذا التنظيم.

وتطرق الوزير التركي في خطابه إلى الصراع الأذربيجاني الأرميني قائلا: "تركيا تبذل جهودا كبيرة لإحلال السلام في هذه المنطقة، ونحذر مرة أخرى من استفزازات أرمينية جديدة".