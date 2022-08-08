تشاوش أوغلو يبحث مع هنية آخر التطورات على الساحة في غزة

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في اتصال هاتفي، الأحد، الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر واقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وفق وزارة الخارجية التركية.

وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، ضد حركة "الجهاد الإسلامي" التي ردت برشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وتسببت العملية الإسرائيلية بمقتل 44 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا و4 نساء.

واعتبارا من الساعة 23.30 من مساء الأحد، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، بوساطة مصرية.

من جانب آخر اقتحم مئات المستوطنين الاسرائيليين المسجد الأقصى، الأحد، في وقت اعتدت فيه الشرطة على عدد من المصلين والصحفيين الفلسطينيين، وأخرجتهم بالقوة من المسجد بالتزامن مع اعتقال 3 من المصلين ومصورَين صحفيَين اثنين من ساحات المسجد.