صادرات المنتجات التكنولوجية التركية تحقق 137 مليار دولار

صادرات تركيا من المنتجات التكنولوجية خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي حققت عائدات بقيمة 136.5 مليار دولار.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من هيئة الإحصاء ووزارة التجارة، حققت صادرات القطاع خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، نمواً بنسبة 19.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وكانت عائدات تركيا من صادرات منتجات التكنولوجيا العالية والمتوسطة والمنخفضة، قد بلغت 212 مليارا و809 مليون دولار بحلول نهاية العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 33 بالمئة مقارنة بالعام 2020.

وخلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، بلغت عائدات صادرات منتجات التكنولوجيا العالية، 3.8 مليارات دولار.

وتزامناً مع ازدياد صادرات تركيا من المنتجات التكنولوجية، انخفضت وارداتها من منتجات القطاع نفسه بنسبة 6.3 بالمئة.