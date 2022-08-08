منظمة الأمن والتعاون تشيد بدبلوماسية تركيا حول اتفاقية الحبوب

أشادت هيلغا ماريا شميد، الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بجهود الوساطة التي قامت بها تركيا في سبيل التوصل إلى اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك الإثنين في كلمة خلال مشاركتها في مؤتمر السفراء الأتراك الثالث عشر، في أنقرة.

وقالت شميد إن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها تركيا مع الأمم المتحدة فيما يتعلق باتفاقية الحبوب "تستحق التقدير".

وأشارت إلى الأهمية البالغة لإخراج المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وإيصالها إلى دول العالم.

كما أثنت على جهود تركيا في إجلاء مراقبين دوليين من أوكرانيا خلال الحرب، وقالت إن الطاقم الدبلوماسي التركي "هو أحد أكثر الطواقم احترافية في العالم".

وشددت على أن الحوار والوساطة من أهم مرتكزات الدبلوماسية، وأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا متمسكة بهذه القيم.

ورأت أن روسيا "لم تمنح الفرصة للحوار" خلال الحرب في أوكرانيا.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.