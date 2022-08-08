وزارة الدفاع التركية تعلن مغادرة سفينتي حبوب موانئ أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينتين محملتين بالحبوب غادرتا موانئ أوكرانيا، بموجب اتفاقية شحن الحبوب الموقعة في اسطنبول.

وأفادت الوزارة التركية في بيان الاثنين، أن السفينة التي تحمل اسم ساكورا انطلقت من ميناء يوزني باتجاه إيطاليا وعلى متنها 11 ألف طن من فول الصويا.

وأشار البيان إلى أن السفينة الثانية "أريزونا" المحملة بـ48 ألف طن من الذرة، انطلقت من ميناء تشيرنومورسكي نحو ميناء إسكندرون التركي.

والخميس الفائت، اجتازت السفينة "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.