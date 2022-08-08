وزير خارجية أذربيجان: تركيا دول رائدة في الدبلوماسية الخلاقة

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إن تركيا تعزز دورها كلاعب دولي يوما بعد يوم عبر نجاحات دبلوماسيتها، منوها بأنها باتت إحدى الدول الرائدة في الدبلوماسية الخلاقة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، الإثنين، في مؤتمر السفراء الأتراك الـ 13 في أنقرة.

وأوضح بيراموف أن تركيا كما في مجالات أخرى كثيرة، "تعد من الدول الرائدة في رسم وتنفيذ الخطوات المبتكرة على الصعيد الدبلوماسي".

وأضاف: "نتابع عن كثب نجاحاتكم في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وخطواتكم المبادرة في الدبلوماسية الرقمية، وسعداء بالاستفادة منها".

ولفت إلى تلقي تركيا دعوات للقيام بالوساطة لحل المشاكل في مناطق عديدة حول العالم بوصفها وسيطا موثوقا.

وأشار إلى ارتكاز تركيا على القانون الدولي والقيم الإنسانية في سياساتها تجاه الأزمات بسوريا وليبيا وأوكرانيا.

ونوه أن التاريخ سيحفظ لتركيا أنها دولة وقفت بثبات إلى جانب الحق والعدل إبان تحرير أذربيجان لأراضيها من الاحتلال الأرميني، عبر الدعم السياسي والدبلوماسي الذي قدمته لباكو.