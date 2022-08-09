أردوغان يزور موقع بناء محطة "آق قويو" للطاقة النووية في مرسين

تفقد الرئيس رجب طيب أردوغان سير أعمال بناء محطة "آق قويو" للطاقة النووية في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وحضر الرئيس أردوغان مراسم توديع سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب عن الطاقة، التي أقيمت في ميناء طاشوجو في ولاية مرسين، اليوم.

بعد ذلك انتقل الرئيس في مروحية إلى محطة "آق قويو" في قضاء "غُلنار" بمرسين المطلة على البحر المتوسط.

وخلال الزيارة التي جرت بعيدا عن عدسات الصحفيين، أجرى الرئيس أردوغان جولة تفقدية واطلع من المسؤولين على معلومات حول سير أعمال البناء، بحسب مراسل الأناضول.

تجدر الإشارة أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول العام 2023، بعد أن تم وضع حجر الأساس لها في أبريل/نيسان 2018.