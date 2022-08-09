أردوغان يوافق على استقبال طفلة فلسطينية للعلاج

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على استقبال الطفلة الفلسطينية الجريحة رهف سلمان، للعلاج في تركيا.

وقالت الحركة في بيان: "وافق الرئيس التركي مشكوراَ على استقبال الطفلة الجريحة رهف سلمان وأسرتها للعلاج في تركيا".

وأضافت حماس: "كانت الطفلة سلمان قد طالبت أمس (الإثنين) بالعمل على تحويلها للعلاج في تركيا".

وأُصيبت سلمان، خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وفقدت ثلاثة من أطرافها.

وعلى مدى ثلاثة أيام (منذ الجمعة وحتى الأحد) اندلعت مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، بوساطة مصرية.

وأسفرت هذه المواجهة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.