أقار: الجيش التركي هو الوحيد الذي حارب داعش على الأرض

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، على أن جيش بلاده هو الوحيد الذي حارب إرهابيي تنظيم داعش وجها لوجه، وحقق نجاحات كبيرة.

وأوضح في كلمة خلال مشاركته في جلسة على هامش المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك بالعاصمة أنقرة، أن هدف القوات المسلحة من عملياتها الخارجية، هو مكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلاد وأمن مواطنيها من الاعتداءات والهجمات الإرهابية.

وتابع: "عبر عملية درع الفرات بشمال سوريا حيّدنا 4 آلاف و500 إرهابي من داعش، وللأسف لم يظهر حلفاؤنا الغربيون التضامن في مكافحة تنظيم واي بي جي/ بي كي كي، كما أظهروه في مكافحة داعش".

ولفت أقار إلى أن العالم يمر بفترة حساسة للغاية، وأن المسؤوليات الملقاة على عاتق القوات المسلحة التركية زادت في هذه الفترة.

وبيّن أن الجيش التركي يعمل ليل نهار على حماية حدود البلاد، وأنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا في هذا الشأن.

وفيما يخص مكافحة إرهابيي "بي كي كي" شمالي العراق، أكد أقار أن القوات التركية تستهدف في تلك المنطقة العناصر الإرهابية فقط، مبينا أن الأكراد إخوة للأتراك.