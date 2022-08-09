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استشهاد عسكري تركي أصيب شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 09.08.2022 09:44
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد عسكري متأثرا بجروح أصيب بها في منطقة عملية "المخلب -القفل" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن الرقيب خليل قوج، أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في منطقة عملية "المخلب-القفل" في الثالث من أغسطس/آب الجاري.

ولفتت إلى استشهاده في المشفى الذي نقل اليه في أنقرة متأثرا بجراحه، رغم كافة محاولات الأطباء لإنقاذه.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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