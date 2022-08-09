الرئيس أردوغان يتفقد سفينة عبد الحميد خان للتنقيب

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، سفينة عبد الحميد خان للتنقيب، الراسية في ميناء طاشوجو بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر صحفية، أن أردوغان اطلع من مسؤولي السفينة على معلومات عن الاستعدادات الجارية لأعمال التنقيب المزمع تنفيذها.

وفي وقت لاحق اليوم، ستنطلق سفينة عبد الحميد خان للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

ويبلغ طول السفينة 238 مترا وعرضها 42 مترا ومزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

وسيكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر، طاقم مكون من 200 شخص.