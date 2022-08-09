تشاوش أوغلو يشيد بدور وزارة الدفاع التركية في اتفاق الحبوب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن مركز التنسيق المشترك الذي بدأ فعالياته في إسطنبول بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية، تنفيذا لاتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية، هو مؤشر على مساهمة أنقرة الملموسة في الأمن الغذائي العالمي.

جاء ذلك في جلسة عقدت على هامش مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، بالعاصمة أنقرة، حضرها وزير الدفاع خلوصي أكار.

وأوضح تشاوش أوغلو أن وزارة الدفاع التركية تبنت دورا مهما في المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الخارجية التركية تواصل التنسيق مع وزارة الدفاع فيما يخص المسائل الأمنية وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتابع: "هناك تنسيق تام بين الوزارتين فيما يخص ملفات خارجية أهمها سوريا وليبيا وبحر إيجة وشرق المتوسط وقبرص والقوقاز".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.