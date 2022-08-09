مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يفتش سفينتي حبوب قادمتين من أوكرانيا

قام فريق مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، بتفتيش سفينتي شحن محملتين بالذرة قادمتين من الموانئ الأوكرانية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن سفينتي "Riva Wind" المحملة بـ44 ألف طن من الذرة و"Glory" المحملة بـ66 ألف طن من الذرة، رستا مساء الإثنين في منطقة "أهرقابي" بإسطنبول بعد انطلاقهما من الموانئ الأوكرانية.

وظهر اليوم خضعت السفينتان لعمليات التفتيش من قبل فريق مركز التنسيق المشترك، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي هذا الإطار، انطلقت أول سفينة محملة بالذرة من موانئ أوكرانيا، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، متجهة إلى لبنان.