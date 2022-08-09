وزير الخارجية التركي: الإرهاب يهدد الاستقرار العالمي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنّ الاستقرار العالمي تحت التهديد من عدة جوانب وأخطرها الجرائم المنظمة الخاصة بالإرهاب.

جاء ذلك في جلسة عقدت، الثلاثاء، على هامش مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، بالعاصمة أنقرة، حضرها وزير الداخلية سليمان صويلو.

وأشار تشاوش أوغلو أنّ الهجرة غير النظامية أصبحت واقعا حقيقيا بالنسبة للمنطقة والعالم بأسره، وبمثابة امتحان.

وأوضح تشاوش أوغلو أنّ الخارجية التركية على تواصل دائم ومكثف مع وزارة الداخلية من أجل مكافحة فعالة لامتدادات الإرهابيين خارج البلاد.

وأضاف وزير الخارجية التركي أنّ مسؤولية تركيا الأمنية لا تنحصر ضمن حدودها فحسب، بل تساهم في أمن قارة أوروبا والمنطقة.