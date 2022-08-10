أردوغان: تعاوننا مع سلوفينيا القائم على الصداقة والشراكة الاستراتيجية سيتعزز أكثر في كل المجالات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن التعاون بين بلاده وسلوفينيا سيتعزز أكثر في كل المجالات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السلوفيني بوروت باهور، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وشارك أردوغان وباهور في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، قبل عقدهما المؤتمر الصحفي.

وفي مستهل كلمته، أعرب أردوغان عن سعادته باستضافة نظيره السلوفيني باهور والوفد المرافق له، في أنقرة.

ولفت أنه إلى أنهما التقيا آخر مرة مع نظيره السلوفيني في مارس/ أذار2021 خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي وعقدا اجتماعا مفصلا.

وذكر أردوغان أن باهور هو أول زعيم دولة في الاتحاد الأوروبي زار تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في 15 يوليو / تموز 2016، وأبدى تضامنه معها.

وجدد الرئيس التركي شكره لنظيره السلوفيني على صداقته المخلصة ودعمه.

ولفت إلى احتفال تركيا وسلوفينيا بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأوضح أنهما ناقشا خلال المباحثات العلاقات الثنائية بشكل مفصل.

ورحب بتطور التعاون الثنائي في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والصناعية والعلوم والتكنولوجيا والنقل.

وأكد الرئيس أردوغان أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين البلدين قبل 11 عاما لها تأثير مضاعف على العلاقات بينهما.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف أن البلدين يهدفان لزيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يعكس إمكاناتهما الحقيقة.

وبين أردوغان أن الاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وسلوفينيا الذي ستستضيفه تركيا خلال الفترة المقبلة سيكون مفيدا للغاية بهذا الصدد.

وقال: "بصفتنا بلدين حليفين في الناتو، أعتقد أن هناك العديد من الخطوات المشتركة التي سنتخذها، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية".

ورحب أردوغان بمشاركة شركات المقاولات التركية في بناء نفق كارافانكي وخط السكك الحديدية كوبر- ديفاكا، اللذين يعتبران من أهم مشاريع البنية التحتية في سلوفينيا.

وأكد أن بلاده تشجع الشركات على زيادة استثماراتها المتبادلة.

ووصف اجتماع الطاولة المستديرة الذي جمع بين نظيره السلوفيني وممثلي عالم الأعمال التركي بـ"المثمر للغاية".

وأوضح أردوغان أنه تبادل الآراء مع الرئيس السلوفيني باهور حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في أوكرانيا ودول البلقان.

وأكد أن التعاون والعلاقات الودية بين تركيا وسلوفينيا يقدمان مساهمات كبيرة للسلام والاستقرار الإقليميين.

وقال أردوغان: "أثق بأن تعاوننا مع سلوفينيا القائم على الصداقة والشراكة الاستراتيجية سيتعزز أكثر في كل المجالات، بما في ذلك مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

ووصف أردوغان زيارة باهور لمسجد ليوبليانا والمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا وتبادله رسائل التهنئة في الأعياد الدينية للمسلمين بأنه "موقف مثالي".