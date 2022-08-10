الأمم المتحدة تنفي صحة ادعاء حصول تركيا على خصم في أسعار الحبوب الأوكرانية

نفت الأمم المتحدة بشدة أن تكون تركيا حصلت على خصم في أسعار الحبوب مقابل اتفاقية الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا برعاية تركية في إسطنبول الشهر الماضي.

جاء ذلك بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في وقت متأخر مساء الثلاثاء.

وذكر البيان أنه "لا يوجد خصم مضمّن في اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود التي كانت وقعت في اسطنبول".

وأضاف دوجاريك: "علاوة على ذلك لسنا على علم بأي اتفاقية أخرى من شأنها أن تضمن خصمًا".

وكانت تقارير إعلامية زعمت أن تركيا تحصل على خصم 25 بالمئة في أسعار الحبوب المصدرة إليها بموجب مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.