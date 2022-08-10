الرئيس التركي يستقبل نظيره السلوفيني بمراسم رسمية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره السلوفيني بوروت باهور، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة الرئيس السلوفيني حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث استقبله أردوغان عند مدخل المجمع.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للضيف في ساحة المجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالضيف.

وقدم كل من الرئيسين التركي والسلوفيني وفد بلده للآخر.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه الزعيمان إلى داخل مبنى المجمع الرئاسي لبدء اجتماعهما الثنائي ومن ثم اجتماع وفدي البلدين.

ومن المرتقب أن يشارك أردوغان وباهور في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويعقدان بعده مؤتمرا صحفيا.

كما سيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء رسمية على شرف ضيفه باهور.