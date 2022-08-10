الرئيس السلوفيني: إذا طالت فترة الحرب الروسية - الأوكرانية فقد تنحدر التوترات إلي غرب البلقان

حذر الرئيس السلوفيني بوروت باهور من إمكانية تمدد التوترات إلى غرب البلقان في حال استمرت الحرب الروسية - الأوكرانية أكثر من المتوقع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وأضاف باهور: "إذا استمرت الحرب الروسية - الأوكرانية فترة أطول من المتوقع فقد تنحدر التوترات جنوبًا إلى غرب البلقان".

وأردف: "أود أن أقول لكل قادة دول المنطقة، إن منطقتنا تستحق السلام والأمن والازدهار".

وتابع :"أود أن أقول للرأي العام العالمي والتركي إن سلوفينيا تُقدر دور تركيا ورئيسها في الوساطة بين أوكرانيا وروسيا".

واستدرك: "أعلم أن الرئيس أردوغان يبدي اهتمامًا حقيقيًا بغرب البلقان، وفي هذا الخصوص أشكره على حكمته".

وأضاف باهور بأنه شارك مبادراته ووجهات نظره بشأن الحرب الروسية - الأوكرانية في اجتماعه مع أردوغان وأنهما يتشاطران الرأي في العديد من القضايا.

وقال :" تركيا وسلوفينيا دولتان حليفتان وشريكان في حلف شمال الأطلسي، ولقد رأينا مرة أخرى مدى أهمية الحلف أثناء حرب أوكرانيا ، وأنه حقًا منظمة تساهم في أمن العالم".