القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تركيا: تحييد 8 إرهابيين شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.08.2022 17:33
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 8 إرهابيين حاولوا مهاجمة منطقتي "درع الفرات"، و"نبع السلام"، المحررتين من الإرهاب في شمال سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن قوات الكوماندوز قامت بتحييد 8 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" حاولوا مهاجمة منطقتي "درع الفرات"، و"نبع السلام".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الإيراني حسين...
مختارات