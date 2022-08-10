تركيا: تحييد 8 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 8 إرهابيين حاولوا مهاجمة منطقتي "درع الفرات"، و"نبع السلام"، المحررتين من الإرهاب في شمال سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن قوات الكوماندوز قامت بتحييد 8 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" حاولوا مهاجمة منطقتي "درع الفرات"، و"نبع السلام".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.