مسؤول أممي يشيد بدعم تركيا تأمين صادرات الحبوب الأوكرانية

أعرب مسؤول أممي، الأربعاء، عن امتنانه العميق لتركيا في تأسيس وتشغيل مركز التنسيق المشترك، الخاص بتأمين صادرات الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك على لسان المنسق الأممي في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، فريدريك كيني، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك.

وقال المسؤول الأممي: "أود أن أشكر بشكل خاص شركاءنا الأتراك على الدعم والتعاون الهائلين (..) في سبيل إنشاء وتشغيل هذا المركز".

وأضاف: "كما أريد أن أثني أيضا على التزام الأطراف التركية والروسية والأوكرانية بالعمل معا من أجل تنفيذ اتفاقية الشحن الآمن".

واستطرد: "خاصة وأننا بدأنا العمل في مركز التنسيق المشترك بعد 5 أيام من التوقيع على اتفاق الشحن الأمن".

وذكر أنه منذ تشغيل المركز في27 يوليو/تموز الماضي، "غادرت 12 سفينة الموانئ الأوكرانية بحمولة إجمالية تزيد عن 370 ألف طن من الحبوب والأغذية الأخرى".

وأردف: "اليوم فقط قمنا بإجراء 5 عمليات تفتيش للسفن، ونتوقع أن يزداد العدد في المستقبل".

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.