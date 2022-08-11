أقار: تركيا عازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها في المنطقة

أكد وزير الدفاع خلوصي أقار أن تركيا عازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها هي وأشقاؤها في جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد في تصريحات صحفية أن بعض السياسيين لا سيما في اليونان، يواصلون زيادة أفعالهم وخطاباتهم الاستفزازية بما يتماشى مع طموحاتهم الشخصية، رغم دعوة تركيا إلى الحوار.

وشدد على ضرورة أن يعلم الجميع أن تركيا حليف قوي وموثوق ومؤثر.

وأضاف: "نتمنى أن يكون بحرا إيجة والمتوسط بحري صداقة من أجل السلام والاستقرار".

وتابع: "عازمون ومصممون على حماية حقوق ومصالح تركيا وأشقائنا في قبرص، ولله الحمد قادرون على القيام بذلك".

وأشار إلى ضرورة أن تتعظ اليونان بالتاريخ وألا تخوض مغامرات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى الخسران.

وبخصوص العملية العسكرية التركية المحتملة ضد الإرهاب في سوريا، قال أقار إن الإرهابيين لا مكان لهم في المنطقة أبدا، وإن بلاده لا يمكنها أن تبقى متفرجة وساكتة في هذا الصدد.

ولفت إلى ضرورة امتثال الولايات المتحدة وروسيا للاتفاقيات المبرمة مع تركيا حول إخراج إرهابيي تنظيم "بي كي كي-PKK" الانفصالي من الأراضي السورية.

وكشف أن هناك زيادة في هجمات الإرهابيين خلال الفترة الأخيرة، خاصة من منطقتي تل أبيض ومنبج شمالي سوريا.

وأوضح أقار أن تركيا ستواصل الرد دون تردد على هذه الهجمات من تلك المناطق التي تحولت إلى وكر للإرهاب.

ويمثل "واي بي جي-YPG"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي-PKK" الإرهابي.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.