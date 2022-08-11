إعلام بريطاني يبث صور تدمير 8 طائرات روسية في القرم

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس، إن 8 طائرات حربية روسية على الأقل "تضررت أو دمرت بالكامل" في هجوم على قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الصحيفة أن صورا حديثة التقطها الأقمار الصناعية، أظهرت تدمير عدد من الطائرات الحربية في القاعدة العسكرية، على عكس المزاعم الروسية بعدم تعرض أي منها لأضرار.

ونقلت الصحيفة عن القوات الجوية الأوكرانية تصريحات مساء الأربعاء، قالت فيها إن 9 طائرات روسية على الأقل دمرت في أعقاب انفجارات الثلاثاء الماضي في قاعدة ساكي الجوية.

روسيا أعلنت في وقت سابق أن الانفجارات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين وإلحاق أضرار بعشرات المنازل المجاورة، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة أن كييف لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مستشارا للرئيس فولوديمير زيلينسكي أشار إلى احتمال مشاركة مقاتليهم في الهجوم.

وفي خطاب له مساء الأربعاء، قال زيلينسكي: "في يوم واحد فقط، فقد المحتلون 10 طائرات مقاتلة، تسع في شبه جزيرة القرم وواحدة أخرى في زاباروجيا"، وفق الصحيفة.

وأضاف: "تكبد المحتلون أيضا خسائر جديدة في العربات المدرعة ومستودعات الذخيرة والطرق اللوجستية".

ونشرت الصحيفة صورة قالت إنها التقطت قبل أربع ساعات من الهجوم في 9 أغسطس/ آب الجاري، حيث يظهر عدد من الطائرات في القاعدة العسكرية في بلدة نوفوفيدوريفكا، لكن صورة أخرى التقطت في 10 أغسطس تظهر تعرض 8 طائرات على الأقل للتلف أو الدمار.

وتُظهر الصور التي التقطتها معامل "Planet Labs" الأمريكية، مساحات كبيرة من الأرض المحروقة والأضرار التي لحقت بالمدرج إلى جانب بقايا الطائرات العسكرية المتفحمة.

والثلاثاء الماضي، أعنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن ذخائر جوية انفجرت في منطقة مطار ساكي العسكري ما تسبب بانفجارات عدة بالقرب من بلدة نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم، دون وقوع ضحايا، أو أضرار في معدات الطيران في المطار.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في مارس 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.