القوة التركية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في كوسوفو تنفذ دورية منفصلة

قامت القوات التركية العاملة ضمن قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات في كوسوفو، بتسيير دورية منفصلة في المنطقة الشرقية من البلاد.

وذكرت "كفور" في بيان الخميس، أن القوات التركية العاملة ضمنها نفذت دورية راجلة في منطقة عملها شرقي كوسوفو.

وأوضح البيان أن الجنود الأتراك نفذوا الدورية بهدف توفير بيئة آمنة وحرية التنقل لكافة المجتمعات في كوسوفو وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244.

وأضاف أن هذه الدوريات تحظى بأهمية محورية لضمان التطوير المستمر لكوسوفو يسودها الاستقرار والسلام، ولضمان الحوار الضروري بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والشركاء الرئيسيين في المنطقة.

ويخدم نحو 3 آلاف جندي من 27 دولة، بما في ذلك تركيا وأعضاء حلف "الناتو" وشركاء آخرين ، ضمن قوات "كفور" في كوسوفو.

ومؤخرا، تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، على خلفية قانون جديد أعلنته حكومة كوسوفو، لكنها تراجعت عنه لاحقا.

ويلزم القانون الجميع، بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم الأقلية الصربية فيها.

وفي 19 أبريل/ نيسان 2013، وقّعت صربيا وكوسوفو "اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين"، التي وصفها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بـ"التاريخية".