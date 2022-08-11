كازاخستان وتركيا توقعان اتفاقاً للتعاون الاستخباراتي العسكري

صادقت الحكومة الكازاخية، الخميس، على اتفاق تعاون مع تركيا في مجال الاستخبارات العسكرية.

جاء ذلك في مرسوم صادر عن الحكومة الكازاخية صادقت فيه على بروتوكول التعاون المبرم مع تركيا في 10 مايو/ أيار الماضي، في المجال الاستخباراتي العسكري.

وينص المرسوم على تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، ورصد التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة التي تهدد أمن البلدين، والتعاون في مكافحة الإرهاب.

ووقعت تركيا وكازاخستان 15 اتفاقية، بحضور رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان، وقاسم جومرت توكاييف، في إطار زيارة الرئيس الكازاخي إلى أنقرة في مايو الماضي.