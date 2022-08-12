أنقرة: نسعى لحل دائم للصراع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري

أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل جهودها في سبيل إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري.

جاء ذلك في رد مكتوب صادر عن المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش، الجمعة، على سؤال حول الأخبار المتداولة في وسائل إعلام حول رؤية تركيا للنزاع في سوريا.

ونوه بيلغيتش أن "تركيا ومنذ بداية النزاع بسوريا هي أكثر دولة بذلت جهودا لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وذكر أن تركيا لعبت دورا رياديا في الحفاظ على وقف اطلاق النار في الميدان، وتأسيس "اللجنة الدستورية" عبر مساري أستانة وجنيف.

وأشار إلى تقديم أنقرة الدعم الكامل للمعارضة السورية ولهيئة التفاوض.

ولفت أن "المسار السياسي لا يشهد تقدما حاليا بسبب مماطلة النظام"، مشددا أن هذا هو ما أشار إليه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تصريحاته، الخميس.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية أن تركيا، التي توفر الحماية المؤقتة لملايين السوريين، وتواصل اسهامها الفاعل في تهيئة الأجواء المناسبة من أجل العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وفي الجهود الرامية لإيجاد حل للنزاع وفق خارطة الطريق المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف أن "تركيا ستواصل تقديم مساهمة قوية في الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، عبر التعاون مع كافة الشركاء في المجتمع الدولي".

وختم قائلا: "تضامننا مع الشعب السوري سيتواصل".

وأضافت أن "تركيا ستواصل تقديم مساهمة قوية في الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري"

وأشارت إلى تقديم أنقرة الدعم الكامل للمعارضة السورية ولهيئة التفاوض.

ولفتت أن المسار السياسي لا يشهد تقدما حاليا بسبب مماطلة النظام وأن هذا ما أشار إليه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في تصريحاته، الخميس.