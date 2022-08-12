توقيع اتفاقية توأمة بين بلديتين تركية وتونسية

وقعت بلديتا "حلق الوادي" التّونسية و"مراد باشا" التركية اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون المشترك بين المدينتين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد تركي إلى مقرّ بلدية "حلق الوادي" بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، اليوم.

وضمّ الوفد التركي رئيس بلدية مراد باشا (في أنطاليا)، أوميت أويصال، الذي ترأس الوفد، وعددا من رؤساء المؤسسات وأعضاء في مجلس البلدية.

ووقع الاتفاقية أويصال عن الجانب التركي، ورئيسة بلدية حلق الوادي، "آمال الإمام" عن الجانب التونسي.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد النهائي للتوأمة بين البلديتين، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي حديثه للأناضول، قال أويصال إن "هذه الاتفاقية تهدف إلى النهوض بالموروث الثقافي للبلديتين، والتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والسياحة".

وأضاف "سنضع برامج ثنائية لدعم التبادل بين شباب المدينتين في المجالات المذكورة، والتأكيد على الدور الهام لدفع السياحة في البلديتين اللتين تتوفران على مقومات مميزة كوجهة سياحية على مدار السنة".

من جهتها، أكدت "الإمام" للأناضول، أن "التواصل مع بلدية مراد باشا بدأ منذ فترة، واليوم وضعنا حجر أساس في دعم هذه العلاقات وتبادل التجارب بين البلديتين".

وتابعت "ستكون لهذه التوأمة نتائج جيدة خاصة لشباب البلدين في مجالات الثقافة والرياضة والسياحة".

وأردفت "سنعزز علاقاتنا بتوقيع الاتفاقية النهائية خلال الشهرين المقبلين".