برعاية أردوغان.. حزب العدالة والتنمية يحتفل بالذكرى الـ21 لتأسيسه

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن حزب العدالة التنمية حقق المرتبة الأولى 15 مرة في الانتخابات منذ تأسيسه، مؤكداً أنهم عازمون على تحقق النصر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في 2023.

وذكر بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية، السبت، أن الرئيس أردوغان بعث رسالة تهنئة إلى الأعضاء المؤسسين للحزب بمناسبة الذكرى السنوية الـ21 لتأسيسه .

وأشاد أردوغان بإنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية السنوات الماضية، والتطورات التي حققتها في البنية التحتية بدءا من التعليم إلى الصحة ومن الأمن إلى العدالة ومن النقل إلى الطاقة، ومن الصناعة إلى الرياضة.

وأضاف: "عندما ننظر إلى الوراء اليوم نلاحظ بسرور إننا قمنا بحملة ديمقراطية وتنموية عمرها قرن من الزمان خلال 20 عامًا".

وأردف: "نحن مصممون على إعادة حزب العدالة والتنمية الذي فاز بصناديق الاقتراع 15 مرة منذ تأسيس إلى الفوز مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023".

ويحيي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا الأحد 14 أغسطس/آب، الذكرى الـ21 لتأسيسه، مع ما أنجزته حكومات الحزب خلال هذه الفترة نجاحات تاريخية حققت نقلة نوعية في البلاد.