ضبط شخصين ضالعين في إحراق العلم التركي في مدينة اعزاز السورية

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو القبض على شخصين ضالعين في إحراق العلم التركي للتحريض والاستفزاز في مدينة أعزاز السورية.

وأوضح صويلو في تغريدة على تويتر، السبت، أنه قبض على "أ. ي. ه" الضالع في إحراق العلم التركي مؤخرا في اعزاز، و "م. ه" الذي ساعده، وكان هدفهما التحريض والاستفزاز.

وأضاف أن القبض على الشخصين جاء إثر عملية مشتركة للمخابرات الأمنية ومديرية أمن ولاية كليس والشرطة العسكرية في اعزاز الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات"، شمالي حلب.

وأشار إلى استمرار العمل لتحديد المشتبه بهم الآخرين والقبض عليهم.