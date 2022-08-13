معرض تعريفي بالجامعات التركية في العاصمة الأردنية عمان

بتنسيق من معهد "يونس إمرة" وشركة "يونايتد التعليميّة" الخاصة، انطلق في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، معرض تعريفي لعدد من الجامعات التركية،

ورعى افتتاح المعرض، رئيس لجنة الصداقة الأردنية التركية في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثاني للبرلمان)، ياسين الحسبان، وبحضور عدد من الدبلوماسيين الأتراك بالمملكة.

وشهد المعرض إقبالا كبيراً ولافتاً منذ اللحظات الأولى لافتتاحه، لعدد من الطلبة الأردنيين الراغبين بإكمال دراستهم في تركيا، برفقة أولياء أمورهم.

وعلى هامش المعرض، قال الحسبان للأناضول: "علاقاتنا مع تركيا قوية في كل المجالات، يرسي دعائمها الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس رجب طيب أردوغان"

وتابع: "نحن اليوم هنا للاطلاع على معرض لعشر جامعات تركية خاصة، مهمة وعريقة".

وأردف: "كما ترى، هناك حضور كبير، وهذا ليس عبثا، فهناك حب من الأردنيين لإكمال دراستهم في تركيا، فالعادات والتقاليد متقاربة، ولا يشعر الأردني هناك أنه غريب عن بلده كما هو حال التركي هنا".

فيما أكد مدير معهد "يونس إمرة"، جنكيز إر أوغلو، للأناضول، أن "هذا الإقبال الكبير يدلل على رغبة الأردنيين للدراسة في تركيا، وهو ليس أمراً استثنائياً، فعلاقات البلدين متطورة في كافة المجالات".

وزاد: "ليست المرة الأولى التي تقام فيها معارض تعريفية بالجامعات التركية، فقد تكرر هذا المشهد مراراً وتكراراً، ونسعى للمزيد إن شاء الله في قادم الأيام".

وتابع: "زادت أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين للغة التركية خلال الأعوام الماضية عن 5 آلاف، وهو ما يشير أن تركيا أولوية للطلبة الأردنيين، وهذا يسعدنا كثيراً".

مرح قطيشات، مديرة فرع الأردن للشركة المنظمة (مقرها إسطنبول)، قالت للأناضول: "نقيم هذا المعرض للمرة الثانية، ونستضيف خلاله 10 جامعات خاصة، وهي من أرقى الجامعات التركية وأعرقها، وجميعها مدرجة على قائمة المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي الأردنية".

وزادت: "نهدف من خلال هذه المعارض إلى ربط الطالب الأردني بالجامعة مباشرة، والاستماع من خلالها إلى أصحاب الخبرة".

وشاركت في المعرض 10 جامعات، هي "بهتشه شهير، إسطنبول آيدن، إسطنبول ميدابول، أستينا، قادر هاس، إسطنبول أوكان، أوسكودار، يني يوزيل، إشك، أوزيغين".

ووفق إحصاءات رسمية، فإن عدد الطلبة الأردنيين في الجامعات التركية، الخاصة والحكومية، يزيد على 5 آلاف.