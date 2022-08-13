وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين من "بي كي كي" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة السبت، إن تحييد الإرهابيين جاء بعدما أطلقوا نيران تحرش تجاه منطقة عملية "نبع السلام" وكانوا يستعدون لشن هجوم على المنطقة.

وأكدت أن قواتها ستواصل تحييد الإرهابيين حيث يتم رصدهم.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.