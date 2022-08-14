أردوغان يزور زاوية المتصوف "الحاج بكتاش ولي"

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، زيارة إلى زاوية ومتحف المتصوف الشهير "الحاج بكتاش ولي" بولاية نوشهير وسط البلاد.

وتلقى أردوغان معلومات من مسؤولي الزاوية والمتحف، على هامش مشاركته في إحياء الذكرى السنوية 751 لوفاة المتصوف "الحاج بكتاش ولي".

وكان برفقة الرئيس وزراء الداخلية سليمان صويلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، والتربية الوطنية محمود أوزر، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

ويحظى "حاج بكتاش ولي" بشهرة واسعة في تركيا، إذ يعرف بأنه رجل دين وشاعر متصوف وفيلسوف إسلامي.