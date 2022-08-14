بدعوة من الرئيس التركي.. ملك ماليزيا يزور تركيا يوم غد

يجري ملك ماليزيا عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، زيارة رسمية، الإثنين، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تستمر الزيارة من 15 حتى 21 أغسطس/آب الجاري.

وأشار البيان أنّ اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين ستعطي دفعة إضافية للعلاقات المتطورة بين البلدين.

وفي هذا الإطار وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، بعد الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب.

وسيرافق ملك ماليزيا في زيارته إلى تركيا الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، وتعد الزيارة الأعلى مستوى منذ 30 عاما.