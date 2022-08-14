تركيا.. عائدات صادرات النسيج 6.1 مليار دولار

بلغت عائدات تركيا من صادرات النسيج والمواد الخام، 6 مليارات و119 مليون دولار، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن نسبة نمو صادرات قطاع النسيج والمواد الخام، بلغت 9.5 بالمئة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني-يوليو/ تموز 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وفي يوليو/ تموز الماضي لوحده، بلغت قيمة صادرات القطاع 728 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 0.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقاً لهذا، فقد حطمت صادرات النسيج والمواد الخام، الرقم القياسي على الإطلاق في تاريخها.

وعلى صعيد البلدان الأكثر استيراداً لمنتجات القطاع التركي، خلال الفترة المذكورة، حلّت إيطاليا في المركز الأول بـ 635 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 340 مليون دولار ثم إسبانيا بـ 323 مليون دولار.

يُذكر أن إجمالي الصادرات التركية خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، بلغت 144.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 19.1 بالمئة.