8 إصابات في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بمدينة القدس

أُصيب 8 أشخاص، فجر الأحد، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "تلقت الشرطة بلاغاً عن إطلاق نار على حافلة قرب قبر داود في القدس (حائط البراق في البلدة القديمة من مدينة القدس)، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى".

بدورها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة "كان" (رسمية) أنّ الهجوم أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينهم إصابتان خطيرتان.

وفي بيان لاحق، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت المنفذ وهو فلسطيني من سكان القدس الشرقية.

وقالت الشرطة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إن منفذ الهجوم، سّلم نفسه لقواتها بعد 6 ساعات من المطاردة، وتمت مصادرة السلاح الذي استخدمه في تنفيذ الهجوم، وهو مسدس.