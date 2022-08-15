الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تحقق نتائج ملموسة بالدفاع عن مصالحها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تدافع عن مصالحها الوطنية على جميع الأصعدة، وتحقق نتائج ملموسة بهذا الصدد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الإثنين خلال الاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالولايات التركية، في العاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان عن فخره بالاحتفال بالذكرى الـ 21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه، مؤكدا أن تركيا باتت أكثر ديمقراطية وحرية مما كانت عليه قبل 21 عاما.

وأوضح أن تركيا تدافع بلا خوف عن مصالحها الوطنية على جميع الأصعدة، ومنها داخل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وتحقق نتائج بدبلوماسية فعالة.

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي أصبح أمل الشعب منذ 21 عاما، سيواصل طريقه دون المساس بالقيم التأسيسية والمبادئ الثابتة.

ولفت إلى أن تركيا اليوم أكثر سلامًا وازدهارًا مما كانت عليه قبل عام 2002، على كافة الأصعدة ومنها الاقتصاد والتعليم والصناعة والصحة والصناعات العسكرية والطاقة.