قوات الأمن التركية تلقي القبض على إرهابي من بي واي دي/ بي كي كي

تمكنت قوات الأمن التركية من القبض على عنصر من تنظيم "بي واي دي/ بي كي كي" الإرهابي أثناء محاولته التسلل عبر الحدود الجنوبية قادما من الأراضي السورية.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن عززت تدابيرها الأمنية على الحدود عقب تلقيها معلومات استخباراتية بخصوص اعتزام عنصر من التنظيم التسلل إلى تركيا قادما من سوريا.

وأضافت المصادر أن فرق قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي بعد رصده عند محاولته التسلل عبر الحدود في قضاء جيلان بينار التابع لولاية شانلي أورفة.

وأفادت المصادر أنه بعد خضوع الإرهابي للفحص الطبي تم نقله إلى قيادة قوات الدرك في قضاء جيلان بينار لاستجوابه.