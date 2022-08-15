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وزير ليبي: ترسيم الحدود مع تركيا أتاح لنا مساحة بحرية شاسعة

وكالة الأناضول للأنباء
ليبيا
نشر في 15.08.2022 13:18
آخر تحديث في 15.08.2022 13:19
وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا، أتاحت لبلاده "مساحات بحرية شاسعة للاستفادة منها.

وفي لقاء خاص مع قناة ليبيا بانوراما الخاصة، أضاف عون أن وزارته "خاطبت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، لبدء عمليات اكتشاف النفط والغاز داخل الحدود المتاحة وفقا للاتفاقية التركية لكنه لم يهتم".

وأردف أن "ليبيا تحتاج إلى قرابة 10 سنوات ليصل إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا، ليبيا لديها 29 اكتشافا نفطيا و12 اكتشافا غازيا، وفق دراسة قامت بها وزارة النفط والغاز".

وأشار إلى أن "قطاع النفط يواجه عدة مشاكل، من أبرزها، تردد الشركات الأجنبية للعمل داخل ليبيـا".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

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