إطلاق 4 قذائف هاون على مدينة غازي عنتاب التركية من الأراضي السورية

سقطت 4 قذائف هاون اليوم الثلاثاء، على أرض فارغة بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أطلقت من مناطق سيطرة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمال سوريا.

وأفادت مصادر صحفية أن الأمن التركية في قضاء قرقاميش بالولاية فرض على المنطقة طوقًا أمنيا من أجل التحقيق في الحادث.

من جهتها دعت السلطات المحلية في المنطقة المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من الشريط الحدودي مع سوريا.

وفي السياق أكد والي غازي عنتاب داوود غُول في تغريدة على تويتر، أن مصدر القذائف من مناطق شرقي الفرات الخاضعة لسيطرة تنظيم "بي كي كي/واي بي جي".

ونفى غُول وقوع قتلى أو جرحى مؤكدا في الوقت نفسه أنّ الجيش التركي رد بالمثل على مصدر إطلاق قذائف الهاون.