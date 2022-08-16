استشهاد جندي تركي بنيران مصدرها من الأراضي السورية والقوات التركية ترد

استشهد جندي تركي بنيران إرهابيين أطلقت من الجانب السوري للحدود، وفق ما أعلن والي شانلي أورفة صالح أيهان.

وأوضح أيهان أن الهجوم الإرهابي حدث صباحا على مخفر حدودي تركي بقضاء بيرجيك التابعة للولاية المجاورة للأراضي السورية، وأسفر عن استشهاد جندي وإصابة 4 آخرين.



وأضاف أن القوات التركية المرابطة على الحدود ردت بالمثل على مصادر النيران.

كما أشار إلى أن الجهات المختصة نقلت الجنود المصابين إلى المستشفى، مؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة.

وفي وقت سابق اليوم، سقطت 4 قذائف هاون على أرض فارغة في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، مصدرها مناطق سيطرة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمال سوريا.