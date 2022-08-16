رئيسة وزراء السويد: ملتزمون بمذكرة التفاهم مع تركيا

قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إنها بلادها ستلتزم ببنود مذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا، بشأن انضمام الأخيرتين إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أندرسون مع المستشار الألماني أولاف شولتز في العاصمة ستوكهولم عقب لقائهما الثنائي، الثلاثاء.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وتطرقت أندرسون إلى المذكرة قائلة: "سنلتزم بشروط المذكرة الثلاثية المبرمة بشأن معالجة مخاوف تركيا".

وأشارت أندرسون إلى أن بلادها ستواصل تسليم المطلوبين إلى تركيا في إطار القانون الدولي.

ومن جهته، أشار المستشار الألماني أولاف شولتز إلى موافقة 23 دولة (الحلف يضم 30 دولة) على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، معربا عن أمله في أن توافق تركيا على ذلك قريبا.