ملك ماليزيا يزور ضريح أتاتورك في العاصمة أنقرة

زار ملك ماليزيا عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، اليوم الثلاثاء، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة.

وأجرى الملك زيارته إلى ضريح أتاتورك رفقة عقيلته والوفد الماليزي المرافق له ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

ووضع الملك الماليزي إكليلا من الزهور على الضريح ووقف دقيقة صمت احتراما لروح أتاتورك.

وأعرب الملك في تدوينة على دفتر الشرف عن سعادته لزيارة تركيا، وأكد ان زيارته إلى تركيا ستسرع من وتيرة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلتقي الملك الماليزي في وقت لاحق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.