وزارة الدفاع التركية تعلن مغادرة 5 سفن حبوب جديدة الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 5 سفن إضافية محملة بالحبوب قد غادرت الموانئ الأوكرانية، اليوم.

وقالت الوزارة في بيان إن سفينتين غادرتا من ميناء يوزهنو، و3 سفن أبحرت من ميناء تشورنومورسك.

وأشار البيان إلى أنّ السفن محملة بالذرة والقمح.

وبالمقابل لفت البيان إلى أنّ مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، سيفتش 4 سفن في إسطنبول قبل توجهها إلى الموانئ الأوكرانية.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.