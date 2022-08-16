وزير الخارجية التركي: نعمل على تطبيق اتفاقية إسطنبول للحبوب بدون مشاكل

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إنّ اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية تجري بشكل تام دون مشاكل، وفق المواد المنصوص عليها في اتفاقية اسطنبول.

جاء ذلك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس، الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

وأشار إلى أنّ كافة الأطراف تبذل كل جهودها في "مركز إسطنبول" من أجل مواصلة هذه المرحلة وعدم توقف شحن الحبوب الأوكرانية.

وأشار إلى أنه أطلع نظيره اللاتفي على سير عمل اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وحول العلاقات الثنائية، أكد أنّ حجم التجارة بين البلدين سجل العام الماضي زيادة بنسبة 50 بالمئة، وأنّ الزيادة متواصلة في النصف الأول من العام الجاري.

ويقترب البلدان بحسب الوزير التركي من تحقيق هدفهما بالوصول إلى مليار دولار في حجم التجارة.

كما أشار إلى أنه بحث مع نظيره الليتواني العلاقات الثقافية والسياحية والتعليمية والصناعات الدفاعية.

وبين تشاوش أوغلو أنه يتشارك مع نظيره اللاتفي الرؤية في وحدة الأراضي الأوكرانية وعدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وفيما يتعلق بعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي قال تشاوش أوغلو: "ما قمنا به وما نقوم به الآن لو فعلناه مع الاتحاد الأوروبي لحظي الاتحاد بالتقدير كلاعب دولي مهم. نحن حللنا الكثير من المشاكل في وقتها قبل أن تتفاقم".

وأعرب عن تمنيه بأن لا يتم التغافل عن أهمية الدور الذي تلعبه تركيا على الساحة الدولية.